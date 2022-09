be quiet! ecco la compatibilità con le CPU AMD Socket AM5

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 29 settembre 2022) Beannuncia lacon le CPU AMDAM5, di seguito in questo articolo l’elenco completo dei dissipatori compatibili con Ryzen-7000 be, il produttore tedesco di componenti per PC di alta qualità, dichiara che tutti i suoi dissipatori per CPU, compatibili con AM4 con montaggio dall’alto sono compatibili con ilAM5 recentemente introdotto da AMD per i processori Ryzen 7000. Grazie agli sforzi di AMD per mantenere le stesse dimensioni tra iAM4 e AM5, non è necessario un kit di conversione. I modelli di punta Ryzen 9 7950X e Ryzen 9 7900X, richiedono una soluzione di raffreddamento ad alte prestazioni, come il dissipatore ad acqua beSilent Loop 2 da 360 mm o Silent Loop 2 da 280 mm. Per Ryzen 7 7700X e Ryzen 5 7600X, ...