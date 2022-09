Battisti | declassificato regime carcerario per ex leader Pac | detenuto comune**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 settembre 2022) Milano, 29 set. (Adnkronos) - Ildi carcerazione di Cesare Battisti è statoda alta sicurezza a comune. Lo conferma il suo avvocato Davide Steccanella che da tempo sollecitava l'istanza per l'exdei Pac. Il provvedimento, un atto interno al Dap e non in possesso del difensore, non cambia nulla rispetto alla pena che Battisti deve ancora scontare. L'unica novità, che non ha a che fare col provvedimento, è che l'ex protagonista della lotta armata potrebbe essere trasferito dal carcere di Ferrara a quello di Parma.