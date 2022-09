Batteri nell’acqua? Ce lo dirà il nuovo biosensore ecologico (Di giovedì 29 settembre 2022) Gli esperti del settore hanno lavorato su di un sensore in grado di rilevare la presenza di agenti patogeni nell’acqua, come nel caso del Batterio dell’Escherichia Coli, pur se a basse concentrazioni. Il dispositivo è stato messo a punto da un gruppo di ricercatori guidati dall’Istituto di Cristallografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ic) e dall’Università Sapienza di Roma, i quali hanno poi reso noti i risultati sulla rivista Environmental Science: Nano. Luciano De Sio dell’Università Sapienza, uno dei ricercatori dello studio, ha fatto sapere che il nuovo biosensore è capace di rilevare i patogeni per via delle proprietà delle nanoparticelle d’oro, immobilizzate a ridosso di un substrato di vetro e poi associate ad un anticorpo. Secondo gli studiosi questi biosensori costituiscono una risorsa ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Gli esperti del settore hanno lavorato su di un sensore in grado di rilevare la presenza di agenti patogeni, come nel caso delo dell’Escherichia Coli, pur se a basse concentrazioni. Il dispositivo è stato messo a punto da un gruppo di ricercatori guidati dall’Istituto di Cristallografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ic) e dall’Università Sapienza di Roma, i quali hanno poi reso noti i risultati sulla rivista Environmental Science: Nano. Luciano De Sio dell’Università Sapienza, uno dei ricercatori dello studio, ha fatto sapere che ilè capace di rilevare i patogeni per via delle proprietà delle nanoparticelle d’oro, immobilizzate a ridosso di un substrato di vetro e poi associate ad un anticorpo. Secondo gli studiosi questi biosensori costituiscono una risorsa ...

