Bassetti | “Lavarsi bene le mani | continuare a insegnarlo nelle scuole L’educazione è il primo passo nella prevenzione”

orizzontescuola : Bassetti: “Lavarsi bene le mani, continuare a insegnarlo nelle scuole. L’educazione è il primo passo nella prevenzi… -

GenovaToday

Bollettino coronavirus Lombardia 25 settembre/ 3.120 casi, 8 morti e positività 15,3%: 'LE MANI RESTA IMPORTANTISSIMO' Matteodirettore della clinica Malattie Infettive del ...... angherie subite per 22 anni e non poteva. La procura sta indagando e si cercherà di capire ...: "Vaccini bivalenti Non c'è tempo di aspettare"/ "Sono scettico su..." In conclusione le ... Covid, Bassetti: "Lavarsi le mani salva la vita" Bollettino Coronavirus Lombardia, dati di oggi 29 settembre: l’aggiornamento quotidiano sull’andamento della pandemia di Covid-19 all’interno della regione ...