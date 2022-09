Basket | Supercoppa Italiana 2022 | Virtus Bologna e Dinamo Sassari si contendono il primo trofeo dell’anno

(Di giovedì 29 settembre 2022) Si assegna questa sera ildella stagione per la pallacanestro. A contendersi lasaranno lae la, entrambe uscite vittoriose da due semifinali davvero rocambolesche e con un finale palpitane. La squadra di Scariolo si è presa la rivincita sull’Olimpia Milano, battendola al supplementare, ma rischiando anche di perdere se non ci fosse stato l’errore in lunetta di Baron; mentre quella di Bucchi ha trovato la vittoria nelle ultime due azioni della partita (tripla di Bendzius e stoppata di Onuaku). Per laè l’undicesima finale ine nessuna squadra ne ha mai giocate così tante nella storia (la ...

Supercoppa di basket, serie A. Sfuma il sogno di finale per Tortona. A Brescia, finisce 84 a 83 per Sassari, nella prima semi-finale. Gara molto combattuta, con repentini cambi di fronte e continui so ...