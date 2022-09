Basket | la Virtus Bologna vince la Supercoppa Italiana 2022 Sassari battuta in volata

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 settembre 2022) Lasi aggiudica ladi, la terza della sua storia. I bianconeri centrano così il back-to-back dopo aver alzato il trofeo nella scorsa stagione, battendo la Dinamoper 72-69 al PalaLeonessa di Brescia dopo un match tirato e molto equilibrato, in cui nessuna delle due squadre ha mai mollato dal primo all’ultimo minuto. Secondaanche per Sergio Scariolo, che si toglie un’altra grande soddisfazione dopo aver centrato la vittoria agli Europei con la sua Spagna. 13 punti per Jordan Mickey e 12 equamente divisi tra Marco Belinelli ed Isaiah Cordinier tra le fila dei bianconeri, mentre al Banco di Sardegna (che non riesce a calare il tris, dopo aver vinto entrambe le finali disputate nella sua ...