Basket | la Miwa Energia si presenta | parte la caccia alla serie B

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ieri sera presso l’ex Convento di San Vittorino si è tenuta lazione della stagione 2022/2023 dellaCestistica Benevento, la cui squadra maschile prenderàal prossimo campionato diC gold. In una cornice di prestigio completa in ogni ordine di posto ed oltre, appassionati e curiosi hanno potuto conoscere i roster, gli staff, i progetti e le ambizioni della prima squadra cestistica cittadina. Ai microfoni Michele Zullo (AD), Bruno Annecchiarico (Vice Presidente e Direttore Generale), Adolfo Parrillo (Head CoachC Gold Maschile maschile) e Valentina Annecchiarico (Head CoachC Regionale femminile) hanno parlato della nuova season e di ...

Basket, la Miwa presenta roster e divise per la nuova stagione. C'è la novità della femminile Un evento all'auditorium 'San Vittorino' per presentare roster e divise. Tra conferme e piacevoli novità. La Miwa Energia Cestistica Benevento scalda i motori per la partenza della nuova stagione del ...Buon test per i boars, quello disputato in serata contro Virtus Pozzuoli, compagine di buon livello di serie B. I ragazzi di coach Parrillo hanno chiuso avanti tre dei quattro quarti giocati al Palate ...