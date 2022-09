Balotelli: 'Io al Cagliari? Ma chi vi dà queste notizie?' (Di giovedì 29 settembre 2022) Niente Cagliari per Mario Balotelli. A smentire la clamorosa voce di mercato diffusasi un paio di giorni fa e che accostava l'ex attaccante di... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Nienteper Mario. A smentire la clamorosa voce di mercato diffusasi un paio di giorni fa e che accostava l'ex attaccante di...

sportli26181512 : Balotelli: 'Io al Cagliari? Ma chi vi dà queste notizie?': Niente Cagliari per Mario Balotelli. A smentire la clamo… - CentotrentunoC : #Cagliari Calcio ?? A mettere acqua su un fuoco di una trattativa mai esistita tra i rossoblù e Mario #Balotelli è… - camojr1 : RT @surfasport: ???? BALOTELLI AI TITOLI DI CODA CON IL SION ED IL CAGLIARI CI PENSA ?? Secondo quanto riportato da #IlQuotidianoNazionale, Ma… - FcInterNewsit : SM - Balotelli-Sion, avventura ai titoli di coda: ci pensa il Cagliari - iosonorossoblu : Balotelli: 'Cagliari? Non so chi dia queste notizie folli' Benissimo, scampato pericolo! Ci mancava solo Balotelli. -