Azione: Calenda, 'senza area di centro riformista il Paese non può sopravvivere' (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set (Adnkronos) - "Stiamo costruendo un'area centrale riformista e liberale che ha preso consenso dall'area di centrodestra e dall'area riformista che con il Pd non ci vuole stare. E' molto importante costruire un'area centrale, se no il Paese continuerà ad avere alternative sempre più estreme e non può sopravvivere così il Paese con il debito che abbiamo. Va consolidata un'area progressista di buone governo". Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set (Adnkronos) - "Stiamo costruendo un'centralee liberale che ha preso consenso dall'didestra e dall'che con il Pd non ci vuole stare. E' molto importante costruire un'centrale, se no ilcontinuerà ad avere alternative sempre più estreme e non puòcosì ilcon il debito che abbiamo. Va consolidata un'progressista di buone governo". Lo ha detto Carloa Tagadà, su La7.

CarloCalenda : Il 25 settembre vota Azione-Italia Viva-Calenda per cambiare l'Italia, sul serio. Farlo è molto semplice, basta met… - LaStampa : Azione, sfuma la doppia cifra: Calenda va ko nel suo collegio - you_trend : ?? Nel duello fra Forza Italia e Azione/Italia Viva, la lista guidata da Calenda vince nelle ex zone rosse e nel nor… - algol6555 : RT @CarloCalenda: Gli eletti della lista Azione-ItaliaViva-Calenda. Una quasi perfetta parità di genere, e ottima varietà di competenze. Eq… - rox_pope : RT @ItaliaVivaRoma1: 'Il progetto con Calenda e gli amici di Azione va avanti. Troveremo tutti insieme le formule migliori per arrivare al… -