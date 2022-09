Autunno caldo contro Meloni | antagonisti pronti alla stagione d' odio

(Di giovedì 29 settembre 2022) Gli antifascisti si preparano a contestare il governo. Sta per iniziare unacalda con proteste e manifestazioni in tutta Italia. Da settimane l'intelligence e l'Antiterrorismo monitorano quelle aree dell'eversione interna che potrebbe trarre spunto nella contestazioneneonata maggioranza di centrodestra, sfruttando la propaganda antifascista, per tornare ad occupare le piazze e alzare la tensione sociale. Le prime avvisaglie si sono avute con l'occupazione del liceo Manzoni a Milano. Mentre martedì, a Roma, nel quartiere Tufello, storica roccaforte di estrema sinistra, è apparso un manifestola Presidente di Fratelli d'Italia con la scritta «Giorgia il Tufello ti disprezza». Ma anche in altri quartieri, e non solo a Roma, le scritte inneggianti alle Brigate Rosse eil ...

ROMA - Sarà il simbolo di tutte le battaglie dei mesi che verranno. "L'aborto non è colpa, non è reato, obiezione di coscienza, violenza dello Stato". "Se toccherete la legge 194 bruceremo le città". Dalla manifestazione di "Non una di meno" in 50 città un monito alla futura premier. "Non è che l'inizio, per difendere ...