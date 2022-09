Authority evita raddoppio bollette | da ottobre elettricità +59% Chiesto slittamento fine tutela

L'Autorità italiana per l'energia - Arera ha comunicato oggi l'adeguamento delle tariffe elettriche per il prossimo trimestre: da ottobre la bolletta della luce salirà del 59%. Un aumento certo ...L'ha chiesto di 'posticipare la fine della tutela elettrica per le microimprese (prevista ... pur rimanendo su livelli molto alti,il raddoppio, l'aumento quindi al 100 per cento Come ...Questo significa che la spesa annuale per una famiglia-tipo sale dai 632 euro nel 2021 ai 1322 euro di quest'anno L'Autorità italiana per l'energia-Arera ha comunicato oggi l'adeguamento delle tariffe ...Per le famiglie ancora sul mercato tutelato evitato il raddoppio. L'Arera auspica che prosegua la collaborazione con il governo. Draghi: 'L'Europa sia unita, evitare distorsioni sul mercato' ...