Austria, il "Partito della Birra" si presenta alle elezioni di ottobre: "daremo sostegno a chi ha meno talento nel bere"

Il 9 ottobre il 'Bier Partei' si presenterà alle elezioni presidenziali con il motto: 'vivi e lascia vivere (tranne i bevitori di Radler)'. Fondato da Marco Pogo nel 2015 come progetto satirico, conta ...

