Aung San Suu Kyi condannata ad altri tre anni di carcere

(Di giovedì 29 settembre 2022) La carriera politica diSan Suu Kyi sembrava essere decollata definitivamente nel 2020. Dopo aver vinto le elezioni in Birmania nel 2020, l’ormai ex leader del Myanmar l’anno successivo un immediato ha perso contro un colpo di stato militare. Ciò di fatto messo fine alle sue mire politiche. Suu Kyu insieme a tutti glipiù importanti membri del suo partito politico hanno subito l’arresto nel Febbraio 2021 ed ancora oggi devono sottoporsi a processo. L’ultimo membro condannato prima della leader è stato il suo ex consigliere, l’economista australiano Sean Turnell. Come quest’ultimo, ancheSan Suu Kyi ha ricevuto una condanna di tredi. A questi però vanno aggiunti anche le precedenti sentenze emerse nei processi effettuati in Birmania. In totale l’ex capo del partito di ...

