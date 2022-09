Aumentano le bollette energetiche per le famiglie, ma meno del previsto (Di giovedì 29 settembre 2022) AGI - Con un intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione, l'Arera limita l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le famiglie ancora in tutela e, pur rimanendo su livelli molto alti, evita il raddoppio. L'intervento eccezionale dell'Autorità per il quarto trimestre del 2022, che si somma agli interventi del Governo, pur non essendo in grado di limitare gli aumenti, ha ridotto al +59% l'aumento del prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela. "I prezzi all'ingrosso del gas, giunti a livelli abnormi negli ultimi mesi a causa del perdurare della guerra in Ucraina, dei timori sulla sicurezza dei gasdotti e delle tensioni finanziarie, avrebbero portato ad un incremento del 100% circa, nonostante l'intervento del Governo con il decreto Aiuti bis", spiega l'Authority. ... Leggi su agi (Di giovedì 29 settembre 2022) AGI - Con un intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione, l'Arera limita l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per leancora in tutela e, pur rimanendo su livelli molto alti, evita il raddoppio. L'intervento eccezionale dell'Autorità per il quarto trimestre del 2022, che si somma agli interventi del Governo, pur non essendo in grado di limitare gli aumenti, ha ridotto al +59% l'aumento del prezzo di riferimento dell'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela. "I prezzi all'ingrosso del gas, giunti a livelli abnormi negli ultimi mesi a causa del perdurare della guerra in Ucraina, dei timori sulla sicurezza dei gasdotti e delle tensioni finanziarie, avrebbero portato ad un incremento del 100% circa, nonostante l'intervento del Governo con il decreto Aiuti bis", spiega l'Authority. ...

milaclem13 : RT @Agenzia_Italia: Aumentano le bollette energetiche per le famiglie, ma meno del previsto - fisco24_info : Aumentano le bollette energetiche per le famiglie, ma meno del previsto: AGI - Con un intervento straordinario, rit… - CinziaGiachetti : @Agenzia_Ansa cioè dobbiamo essere contenti perchè le bollette aumentano solo del 59%? Non si capiscono proprio i problemi degli italiani - sovranista375 : RT @lorenzdonofrio: CHE CULO! Per ora le bollette della luce aumentano solo del 59% - dileguossi : RT @lorenzdonofrio: CHE CULO! Per ora le bollette della luce aumentano solo del 59% -