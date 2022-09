Auguri Raf | voce inconfondibile della musica italiana

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 29 settembre 2022) Life&People.it 63 anni e non sentirli. Oggi, 29 settembre, è il compleanno di Raf, una delle personalità più importantirecente, capace di spaziare tra le atmosfere dance degli anni ottanta (con l’exploit dell’italo disco) a ballate d’amore romantiche e con pochi uguali. La suaè sottile e particolare, la sua scrittura è capace di far innamorare. Ma da dove è partito tutto? Quali sono stati gli step principalisua carriera? Per celebrare il suo sessantatreesimo giro intorno al sole rispolveriamo la biografia di Raf, artista che ancora oggi riesce a far ballare ed emozionare, andando sempre a passo con i tempi. Tutto nasce a Margherita di Savoia Laforgia il giovanissimo Raffaele già da piccolo, all’interno del suo Paese Margherita di Savoia ...