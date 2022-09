Attilio Romita al GF VIP: chi è, età, carriera del giornalista, moglie, figli e Instagram (Di giovedì 29 settembre 2022) Attilio Romita fa parte dei vipponi scelti da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip, che ha preso il via lo scorso lunedì 19 settembre 2022. La casa più spiata d’Italia, quindi, si è riaperta e Attilio, noto giornalista, è pronto a raccontarsi a cuore aperto, tra vita privata e carriera brillante, facendo scoprire lati inediti della sua persona. Dagli inizi al debutto di Attilio Romita Attilio Romita è un giornalista di 69 anni, originario di Bari, storico volto del Tg1 e del Tg2. Ha fatto la storia del giornalismo televisivo dagli anni ’90 in poi. E dopo una lunga carriera sembra essere pronto a partecipare alla nuova edizione del Gf Vip 2022. Cenni biografici Tornando alla sua biografia: ecco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022)fa parte dei vipponi scelti da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip, che ha preso il via lo scorso lunedì 19 settembre 2022. La casa più spiata d’Italia, quindi, si è riaperta e, noto, è pronto a raccontarsi a cuore aperto, tra vita privata ebrillante, facendo scoprire lati inediti della sua persona. Dagli inizi al debutto diè undi 69 anni, originario di Bari, storico volto del Tg1 e del Tg2. Ha fatto la storia del giornalismo televisivo dagli anni ’90 in poi. E dopo una lungasembra essere pronto a partecipare alla nuova edizione del Gf Vip 2022. Cenni biografici Tornando alla sua biografia: ecco ...

