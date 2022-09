Atp Sofia 2022 | programma ed orari venerdì 30 settembre con Sinner e Musetti

SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS #Atp Sofia, #Sonego eliminato agli ottavi di finale: l'azzurro sconfitto da #Rune 6-7, 6-4, 6-3 #SkyTennis #SkySport - sportface2016 : #SofiaOpen | Programma ed orari venerdì 30 settembre con #Sinner e #Musetti - MercRF : RT @SkySport: ULTIM'ORA #TENNIS #Atp Sofia, #Sonego eliminato agli ottavi di finale: l'azzurro sconfitto da #Rune 6-7, 6-4, 6-3 #SkyTennis… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Atp Sofia: Sinner vola ai quarti di finale - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Atp Sofia: Sinner vola ai quarti di finale -

Le partite Una vittoria e una sconfitta dunque per il tennis azzurro a. Il primo a scendere in campo è stato Sonego, che dopo aver vinto il primo titolo del 2022 a Metz - in finale contro ...Il video con gli highlights di Sinner - Borges 6 - 3 6 - 4 , incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo250 di2022 (cemento indoor) . L'altoatesino mette a segno dieci ace, non deve cancellare alcuna palla break ed in generale domina le operazioni con la pesantezza dei suoi colpi d'inizio ...Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di Sofia 2022 (cemento indoor) per la giornata di venerdì 30 settembre. Ad aprire le danze saranno Bolelli e Fognini, impegnati nella ...L'altoatesino supera il portoghese Borges 6-3 6-4. Avanti Musetti, fuori Sonego (foto edizione 2021 Ansa / Epa) ...