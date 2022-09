Atletica | Sabatini | “L’obiettivo è la medaglia ai Mondiali | è l’unica che mi manca”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 settembre 2022) Ambrad’oro nei 100 metri piani ai Giochi paralimpici di Tokyo è stata ieri tra i testimonial dell’inaugurazione del nuovo store dell’Adidas in via del Corso 132, a Roma. “Ho appena iniziato la preparazione invernale e i miei prossimi obiettivi sono idi Parigi, oltre a gettare le basi per le Paralimpiadi del 2024 sempre a Parigi. Il 2024 sarà un anno importante per me, il mondiale èche mie quindi lavoreremo duro per raggiungerla”. Poi ha aggiunto: “Quest’anno mi sono anche iscritta all’università, studio scienze della comunicazione e sto cercando di coniugare sport e studio. Un’esperienza nuova, ma le sfide mi piacciono. Sono una ragazza come tante altre, mi piace tornare a casa e ritrovare il mio fidanzato, mi piace andare al ...