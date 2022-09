Atletica: Palmisano operazione ok a Bologna, recupero da valutare (Di giovedì 29 settembre 2022) "Adesso posso ricominciare a sognare per gli anni futuri". ROMA - Intervento chirurgico per la campionessa olimpica della 20 km di marcia Antonella Palmisano, operata stamattina all'Istituto ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) "Adesso posso ricominciare a sognare per gli anni futuri". ROMA - Intervento chirurgico per la campionessa olimpica della 20 km di marcia Antonella, operata stamattina all'Istituto ...

sportface2016 : #Marcia | #Palmisano, intervento riuscito: 'Ora posso ricominciare a sognare' - Gazzetta_it : Palmisano, operazione ok. Ora obiettivo Parigi 2024: 'Non resterà soltanto un sogno' #atletica - Gazzetta_it : #Palmisano la svolta per ripartire: sarà operata alla gamba sinistra #atletica -