Atalanta-Fiorentina in tv | orario e diretta streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida per l’ottava giornata di. Partita senza i favori del pronostico, quasi in sordina la formazione di Gasperini è arrivata a comanda la classifica del campionato, in coabitazione con il Napoli. Ora, un altro incontro di alto livello contro una squadra, i Viola di Vincenzo Italiano, che invece hanno un po’ deluso le aspettative trovandosi a metà classifica già a quattro lunghezze dalla zona Europa. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18:00 di domenica 2 ottobre, con la partita che sarà visibile insu Dazn, oppure su satellite al canale Zona Dazn, previa attivazione della relativa offerta. SportFace.