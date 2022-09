Assegno Unico INPS, le novità da decreto: cosa cambia (Di giovedì 29 settembre 2022) Il nuovo decreto Semplificazioni apporta puntuali modifiche sui requisiti per accedere all’Assegno Unico, validi anche nel 2023. Le novità Proprio nei giorni che stanno chiudendo il mese di settembre, l’INPS sta erogando agli aventi diritto l’Assegno Unico, sia nella forma per coloro che lo hanno ottenuto tramite domanda sia come modalità di integrazione al Reddito L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 29 settembre 2022) Il nuovoSemplificazioni apporta puntuali modifiche sui requisiti per accedere all’, validi anche nel 2023. LeProprio nei giorni che stanno chiudendo il mese di settembre, l’sta erogando agli aventi diritto l’, sia nella forma per coloro che lo hanno ottenuto tramite domanda sia come modalità di integrazione al Reddito L'articolo proviene da Consumatore.com.

