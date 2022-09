Ascolti tv Pio e Amedeo ieri sera: quanto ha fatto la prima puntata di Emigratis 2022? (Di giovedì 29 settembre 2022) ieri sera, mercoledì 28 2022, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di Emigratis il programma di Pio e Amedeo, ma quanto ha fatto in termini di Ascolti tv? Ecco tutti i dati auditel e lo share. Leggi anche: Amici 22 anticipazioni domenica 2 ottobre 2022: ospiti, classifica, Ramon sospeso di nuovo, sfida Wax e... Leggi su donnapop (Di giovedì 29 settembre 2022), mercoledì 28, è andata in onda su Canale 5 ladiil programma di Pio e, mahain termini ditv? Ecco tutti i dati auditel e lo share. Leggi anche: Amici 22 anticipazioni domenica 2 ottobre: ospiti, classifica, Ramon sospeso di nuovo, sfida Wax e...

DrApocalypse : Pio e Amedeo non sfondano, #Emigratis su Canale 5 si ferma ai 2 milioni e mezzo di telespettatori - TeleVisionaro : RT @Cinguetterai: Zingaretti in replica batte Pio e Amedeo. #IlCommissarioMontalbano vince con 3.1 milioni e il 18,3%. #Emigratis arriva su… - llittlewicked : RT @Cinguetterai: Zingaretti in replica batte Pio e Amedeo. #IlCommissarioMontalbano vince con 3.1 milioni e il 18,3%. #Emigratis arriva su… - maria_paola63 : RT @Cinguetterai: Zingaretti in replica batte Pio e Amedeo. #IlCommissarioMontalbano vince con 3.1 milioni e il 18,3%. #Emigratis arriva su… - vero_antonelli : RT @Cinguetterai: Zingaretti in replica batte Pio e Amedeo. #IlCommissarioMontalbano vince con 3.1 milioni e il 18,3%. #Emigratis arriva su… -