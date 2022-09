(Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) –Pio e. ‘Il commissario– La forma dell’acqua’, andato in onda in replica su Rai1, ha vinto glidella serata di ieri, 28, grazie a 3.130.000 telespettatori e il 18,3% di share. Su Canale 5 la prima puntata di ‘Emigratis’, lo show di Pio e, ha ottenuto 2.547.000 telespettatori e il 16,9% mentre al terzo posto si è classificata Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’ che ha totalizzato 1.724.000 telespettatori e il 10,4% di share. Appena fuori dal podio Rai2 che con ‘Delitti in Paradiso’ ha conquistato 1.109.000 telespettatori e il 5,55% di share. Italia 1 invece con il film ‘Trespass’ ha interessato 988.000 telespettatori con il 5,1%, mentre su Retequattro ‘Controcorrente’ è stato visto da 823.000 ...

StraNotizie : Ascolti tv 28 settembre, Montalbano batte Pio e Amedeo - infoitcultura : Ascolti tv 28 settembre 2022: Montalbano batte Pio e Amedeo - infoitcultura : Ascolti tv mercoledì 28 settembre 2022: Montalbano vince con 3,1 mln, Emigratis debutta a 2,5 - infoitcultura : Ascolti Tv 28 settembre 2022, Emigratis con Ronaldinho sfiorano il colpaccio contro Montalbano - infoitcultura : Ascolti tv 28 settembre, Montalbano batte Pio e Amedeo -

'Il commissario Montalbano - La forma dell'acqua', andato in onda in replica su Rai1, ha vinto glidella serata di ieri, 28, grazie a 3.130.000 telespettatori e il 18,3% di share. ...del 282022 in Prima Serata su Rai1 - dalle 21.39 alle 23.47 - Il Commissario Montalbano è stato seguito da 3.130.000 spettatori pari al 18,3% di share. Su Canale 5 - dalle 21.42 ...Ospiti di Stasera c'è Cattelan su Rai 2, un talk show italiano condotto da Alessandro Cattelan - trasmesso in seconda serata dal 20 settembre 2022 su Rai 2. Daniele De Rossi e Sangiovanni ospiti ...Montalbano batte Pio e Amedeo. 'Il commissario Montalbano – La forma dell’acqua', andato in onda in replica su Rai1, ha vinto gli ascolti della serata di ieri, 28 settembre, grazie a 3.130.000 ...