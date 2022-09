Ascolti TV 28 settembre 2022 | Il Paradiso delle Signore la miglior soap del DayTime

(Di giovedì 29 settembre 2022) La giornata di mercoledì 28ha offerto un vasto intrattenimento agli spettatori di Rai e Mediaset. Nel Prime Time la battaglia si è consumata tra la nuova versione de Il Commissario Montalbano e il debutto di Emigratis. A far compagnia agli spettatori nel pomeriggio, spazzando via la noia, ci hanno pensato leopera e i programmi di Maria De Filippi, con eccellenti risultati per Uomini e Donne (share 25.9%) e Il(21.4% share). Proprio quest'ultima è risultata essere laopera della fascia! Immancabili i game show sia di Canale 5 che di Rai 1. A proposito di Game Show, segnaliamo la vittoria che si è festeggiata da Marco Liorni con le solite campionesse varesotte che hanno già acquisito della ...

Affaritaliani : Ascolti TV ieri 28 settembre 2022: conferma Montalbano, Controcorrente stabile - aless__dro : RT @tvzoomitalia: #AscoltiTv 28 settembre 2022: Montalbano batte Pio e Amedeo - tvzoomitalia : #AscoltiTv 28 settembre 2022: Montalbano batte Pio e Amedeo - Mattiabuonocore : In access prime time su La7d la replica di Lingo ha ottenuto 34.000 spettatori e lo 0.2%. - radioromait : Ascolti Tv prima serata di ieri 28 settembre 2022: chi ha vinto in prime time -

Redazione Sorrisi Rai1, Il commissario Montalbano : 3.130.000 spettatori (share 18,28%) Canale 5, Emigratis : 2.547.000 spettatori (share 16,94%) Rai3, Chi l'ha visto : 1.724.000 spettatori (share 10,...tv mercoledì 282022: preserale e access prime time Rai Uno: I Soliti Ignoti è stato seguito da spettatori (%); Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di spettatori (%...Ascolti di Imma Tataranni 2: quali sono i dati auditel relativi ai nuovi episodi della fiction con Vanessa Scalera Scoprili qui!