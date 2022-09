Arriva il film "Monster High": dal 7 ottobre la nuova scuola per mostri (Di giovedì 29 settembre 2022) Un tempo i mostri vivevano nascosti, erano cattivi e spaventosi, oggi invece vivono in mezzo a noi e vanno a scuola di mostri per diventare sempre più abili. Il 7 ottobre a mezzanotte debutta in anteprima sulla piattaforma streaming Paramount+ e poi su Nickelodeon (canale 605 di Sky), lo stesso giorno ma alle 20, il film Monster High, realizzato in collaborazione con Mattel. Monster High è la scuola di mostri che accetta solo “veri cuori di mostri”. La protagonista, Clawdeen Wolf, ha sangue misto, umana dalla parte di padre e lupa da parte di madre. Per anni ha vissuto nascosta nel mondo degli umani ma pian piano la sua indole emerge e inizierà a frequentare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Un tempo ivivevano nascosti, erano cattivi e spaventosi, oggi invece vivono in mezzo a noi e vanno adiper diventare sempre più abili. Il 7a mezzanotte debutta in anteprima sulla piattaforma streaming Paramount+ e poi su Nickelodeon (canale 605 di Sky), lo stesso giorno ma alle 20, il, realizzato in collaborazione con Mattel.è ladiche accetta solo “veri cuori di”. La protagonista, Clawdeen Wolf, ha sangue misto, umana dalla parte di padre e lupa da parte di madre. Per anni ha vissuto nascosta nel mondo degli umani ma pian piano la sua indole emerge e inizierà a frequentare la ...

