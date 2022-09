Arera, la bolletta della luce sale del 59%: la spesa per la “famiglia tipo” raddoppia a 1.322 euro l’anno (Di giovedì 29 settembre 2022) Draghi: «Serve una risposta europea». L’authority italiana ha ritardato il recupero dei costi per evitare un rincaro del 100% Leggi su lastampa (Di giovedì 29 settembre 2022) Draghi: «Serve una rispostapea». L’authority italiana ha ritardato il recupero dei costi per evitare un rincaro del 100%

Agenzia_Ansa : Sono in arrivo 'prezzi mai visti prima' per la bolletta elettrica degli italiani. A dirlo è il direttore della Divi… - massimobitonci : Mentre UE boccia la proposta It. di un TETTO sul GAS EUROPEO per tutti, la bolletta dell’elettricità sul MERCATO TU… - Stegiardo : RT @confundustria: #Arera aumenta dal 1° ottobre la bolletta elettrica del 59% : 'non la aumenteremo del 100% perché aumenterebbero le inso… - Luca62604669 : RT @confundustria: #Arera aumenta dal 1° ottobre la bolletta elettrica del 59% : 'non la aumenteremo del 100% perché aumenterebbero le inso… - nebenet : RT @confundustria: #Arera aumenta dal 1° ottobre la bolletta elettrica del 59% : 'non la aumenteremo del 100% perché aumenterebbero le inso… -