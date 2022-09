Area SNAI Fortore | Cormano | “Evitiamo che vengano a comandare nel nostro territorio”

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBaselice (Bn) – Nota stampa di Andrea, consigliere comunale di Baselice, dirigente provinciale e referente di Fratelli d’Italia, in merito alla questione. “Quando tutto sembrava arenato e quando non c’erano quasi più speranze per vedere nasceredel, il 21 Febbraio 2022, saputo che c’era la possibilità di presentare qualche nuovo progetto di, mi attivai subito inviando a tutti i sindaci della comunità montana deluna proposta di bozza di delibera insieme a un documento base di programmazione per il riconoscimento delle aree interne. Quel traguardo che avevo immaginato è cercato di condividere con tutti i sindaci facendo rete e ...

Il Comitato Tecnico Aree Interne presso il Ministero per il Sud e per la Coesione Territoriale ha approvato l'inserimento dell'area territoriale del Fortore nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNA