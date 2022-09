Arbitri – Sarri si lamenta di Lazio-Napoli, Trentalange: “Non siamo la mafia” (Di giovedì 29 settembre 2022) Alfredo Trentalange a capo dell’Associazione Italiana Arbitri contro Maurizio Sarri, che si è lamentato dei direttori di gara. La partita incriminata è Lazio-Napoli, in cui gli azzurri hanno vinto nettamente, schiacciando al squadra biancoceleste. Le polemiche di Sarri dopo il match contro la squadra di Spalletti, sono state veramente eclatanti, tanto da portare a dichiarazioni forti anche da parte del numero uno dell’Aia. “Le accuse di Maurizio Sarri dopo Lazio-Napoli, hanno come minimo comun denominatore la parola «mafia», ovvero – per dirla con le parole del presidente dell’AIA, Trentalange, «quell’organizzazione (…) che dà per privilegio ciò che spetta di diritto». E se per ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 29 settembre 2022) Alfredoa capo dell’Associazione Italianacontro Maurizio, che si èto dei direttori di gara. La partita incriminata è, in cui gli azzurri hanno vinto nettamente, schiacciando al squadra biancoceleste. Le polemiche didopo il match contro la squadra di Spalletti, sono state veramente eclatanti, tanto da portare a dichiarazioni forti anche da parte del numero uno dell’Aia. “Le accuse di Mauriziodopo, hanno come minimo comun denominatore la parola «», ovvero – per dirla con le parole del presidente dell’AIA,, «quell’organizzazione (…) che dà per privilegio ciò che spetta di diritto». E se per ...

