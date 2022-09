Apertura del nuovo Anno Pastorale | il messaggio dell’arcivescovo Accrocca

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’arcivescovo di Benevento, monsignor Felice, ha divulgato un-invito in vista dell’del. Di seguito il testo. Alla Chiesa di Dio che è in Benevento. Ascolto, formazione, dialogo, corresponsabilità Carissimi, domenica prossima daremo inizio al: ci lasceremo guidare dalla Parola di Dio, cercando di superare la tentazione di far da soli, evitando di muoverci sotto la spinta dell’individualismo e dell’agire solitario. Sarà, in sintonia con il cammino fatto dalla nostra Chiesa e con le indicazioni provenienti dalla Conferenza Episcopale Italiana, undedito all’ascolto e alla formazione, al dialogo e alla ...

vaticannews_it : Il grande desiderio del sovrano del Paese del Golfo Persico “di vedere un giorno il #Papa in #Bahrain' e 'di favori… - ParcoColosseo : Apertura serale della Cella di Roma del Tempio di Venere e Roma #GEP2022 #EuropeanHeritageDays - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi, a margine dell’apertura della 77esima #UNGA, ha incontrato il Presidente del Consiglio Presid… - deidesk : RT @FChiusaroli: Con i saluti di apertura del direttore e rettore eletto @unimc @mccourtitaly e del sindaco di #Macerata, si apre il Festiv… - mccourtitaly : RT @FChiusaroli: Con i saluti di apertura del direttore e rettore eletto @unimc @mccourtitaly e del sindaco di #Macerata, si apre il Festiv… -

Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

...che il 46%campione dichiara di sforzarsi di mangiare spesso frutta e verdura perché consapevole dei benefici per la salute ma i dati sui luoghi di acquisto sottolineano, invece, un'......Il progetto prende piede e in pochi anni diventa effettivamente un riferimento per gli amanti... L'di un negozio fisico per promuovere la passione per la nautica e l'assunzione di nuove ... Apertura in spazio comune senza autorizzazione dell'assemblea (Bologna, 29/9/22) - Dalla collaborazione tra Chianche Web srl e WMF - Il più grande Festival sull’Innovazione Digitale del Pianeta, il percorso ..."Coi viola in casa serve un esorcismo" è il titolo che campeggia in taglio centrale sull'apertura odierna del L'eco di Bergamo. L'Atalanta si prepara a ospitare ...