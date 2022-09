Anziano drogato con il caffe e rapinato a Napoli: "Mi sono accorto che mi ha sfilato l'anello" (Di giovedì 29 settembre 2022) commenta drogato con un caffè per portargli via quattro anelli d'oro. È successo a Napoli , dove un 79enne, Armando Dello Iacono, è finito in terapia intensiva all'ospedale Cardarelli dopo essere ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 settembre 2022) commentacon un caffè per portargli via quattro anelli d'oro. È successo a, dove un 79enne, Armando Dello Iacono, è finito in terapia intensiva all'ospedale Cardarelli dopo essere ...

pomeriggio5 : In diretta dall'ospedale Cardarelli di Napoli parla l'anziano derubato dopo essere stato drogato con il caffè: 'A… - 1vs100tw : #Pomeriggio5 Anziano drogato con il caffè.. In diretta - 1vs100tw : #pomeriggio5 Anziano drogato con un caffè e derubato.. Ma quanto fate schifo - VesuvioLive : Napoli, 79enne drogato e derubato. La figlia: “E’ in stato di coma, non si sveglia” - NotizieVirgilio : ?? Drogato con un caffè e derubato: 80enne finisce in ospedale La dinamica: il ladro con camicia e zaino immortalato… -