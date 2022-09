Antonio Fantin | «L' importanza di trasformare gli ostacoli in opportunità»

Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #barlaam Barlaam e quelle lezioni al Festival: Il nuoto paralimpica al Festival… - liittlefreakx : ragazzu domenica incontrerò antonio fantin che ha visto ai 100m stile ai giochi paralimpici !!! ?????????? -

Federazione Italiana Nuoto Paralimpico

... distanza in cui il nostro nuoto paralimpico maschile ha conquistato due argenti a Tokyo (connella categoria S6 e con Alberto Amodeo nella categoria S8). Probabile dunque che la ...Guarda la mappa: https://mappalavoristradali.comune.bologna.it/ Lavori in attivazione Via... nel tratto tra Via Marioe il civico 48/3a. Termine previsto: 29 settembre Via del Chiù dal ... “Momenti di Gloria”, a Trento Barlaam, Fantin, Ghiretti, Terzi e Vernole: il cielo in una vasca TRENTO. Il cielo in una vasca ha il colore di un azzurro intenso, un azzurro che fa della Nazionale italiana di nuoto paralimpico la squadra migliore al mondo. Lo testimoniano le 14 medaglie conquista ...TRENTO. Il cielo in una vasca ha il colore di un azzurro intenso, un azzurro che fa della Nazionale italiana di nuoto paralimpico la squadra migliore al mondo. Lo testimoniano le 14 medaglie conquista ...