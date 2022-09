Anticipazioni Una Vita, la puntata di oggi 29 Settembre (Di giovedì 29 settembre 2022) Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostre Anticipazioni di Una Vita su Zon.it. Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 29 Settembre Rodrigo vede Valeria tra le braccia di David e sviEne. i due lo soccorrono e Valeria chiede a David di andarsene: vuole dedicarsi completamente al marito. Quando Rodrigo si riprende e Valeria esce a comprare qualcosa da mangiare, l’uomo curiosa in casa e scopre la lettera in cui Valeria gli confessava di essersi innamorata di un altro. Nel frattempo, Felipe chiede spiegazioni a Dori sulla lettera ... Leggi su zon (Di giovedì 29 settembre 2022)Una. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid. Segui Le nostredi Unasu Zon.it.Una: ladi29Rodrigo vede Valeria tra le braccia di David e sviEne. i due lo soccorrono e Valeria chiede a David di andarsene: vuole dedicarsi completamente al marito. Quando Rodrigo si riprende e Valeria esce a comprare qualcosa da mangiare, l’uomo curiosa in casa e scopre la lettera in cui Valeria gli confessava di essersi innamorata di un altro. Nel frattempo, Felipe chiede spiegazioni a Dori sulla lettera ...

