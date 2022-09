Anna Tatangelo, morta mamma Palmira: aveva 67 anni (Di giovedì 29 settembre 2022) La perdita della mamma rappresenta sempre un grande dolore a qualsiasi età e ovviamente i personaggi del mondo dello spettacolo non fanno eccezione. É quello che è accaduto nella mattinata di giovedì 29 settembre 2022 ad Anna Tatangelo, che era legatissima a mamma Palmira, scomparsa a Sora, in provincia di Frosinone, a 67 anni. La donna era malata da tempo, ma la cantante, da poco tornata single, aveva fatto il possibile per starle vicino, specialmente quando le sue condizioni avevano iniziato a peggiorare. Nonostante tutto, lei aveva fatto il possibile per non arrendersi, come aveva rivelato l’artista ciociara: “La mia mamma è un carrarmato, mi ha insegnato tanto in questi due anni, ... Leggi su diredonna (Di giovedì 29 settembre 2022) La perdita dellarappresenta sempre un grande dolore a qualsiasi età e ovviamente i personaggi del mondo dello spettacolo non fanno eccezione. É quello che è accaduto nella mattinata di giovedì 29 settembre 2022 ad, che era legatissima a, scomparsa a Sora, in provincia di Frosinone, a 67. La donna era malata da tempo, ma la cantante, da poco tornata single,fatto il possibile per starle vicino, specialmente quando le sue condizionino iniziato a peggiorare. Nonostante tutto, leifatto il possibile per non arrendersi, comerivelato l’artista ciociara: “La miaè un carrarmato, mi ha insegnato tanto in questi due, ...

RadioItalia : La mamma di Anna Tatangelo, Palmira Vinci, è morta a 67 anni dopo una lunga malattia. Siamo vicini ad Anna e a tu… - AmnaBil41332019 : Grave lutto per Anna Tatangelo: è morta la madre Palmira, aveva 67 anni - AnielaButt : Grave lutto per Anna Tatangelo: è morta la madre Palmira, aveva 67 anni - LauraGa49626211 : @fanpage Condoglianze alla bella e brava Anna Tatangelo e famiglia. - ZerounoTv : Lutto per Anna Tatangelo: è morta la mamma Palmira -