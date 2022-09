Anna Tatangelo madre morta a 67 anni | la causa del decesso terribile

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 29 settembre 2022) Lutto per: èla mamma Palmira. La signora, scomparsa nella notte tra il 28 e il 29 settembre, aveva 67ed è stata stroncata da una brutta malattia contro cui lottava da molto tempo. Si è spenta nella sua casa di Sora circondata dall'affetto dei suoi cari. Nel momento in cui stiamo scrivendo questa notizia non ci sono commenti da parte disulla: la cantante si è chiusa nel suo dolore. Nel corso degli ultimi tempi l'ex compagna di Gigi D'Alessio non ha mai nascosto una certa preoccupazione per il genitore alla quale era profondamente legata. Sui social aveva raccontato quanto dolore avesse condiviso con la mamma in questidi battaglia. IN AGGIORNAMENTO