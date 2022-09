Ancelotti paga la clausola | Juve ko | colpo da 50 milioni

Per Sempre Napoli

... dopo Rocco (459),(420), Viani (376), Capello (300) e Liedholm (280), ma davanti a ... Per questo Spalletti, offeso, rimase a librodell'Inter fino all'ultimo giorno, rinunciando anche ...Per i boookie sarà la squadra dia portare a casa la stracittadina e i tre punti. Un ... Un pareggio a reti inviolate anche nel derby di domenica11.00 volte la posta per Bet365 e Novibet. Willy Sagnol, CT Georgia: “Kvaratskhelia Recentemente l'ho sentito. Su Ancelotti...“ Allan ed Hysaj, che hanno lasciato il Napoli da qualche anno, sono ora nei guai con il club azzurro, ecco perché.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...