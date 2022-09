"Americani via dalla Russia". L'allarme dell'ambasciata Usa a Mosca (Di giovedì 29 settembre 2022) «I cittadini Americani non devono recarsi in Russia, e chi già vi si trova in viaggio o è residente dovrebbe partire immediatamente mentre rimangono disponibili limitate opzioni di voli commerciali». È questo il «security alert» pubblicato ieri sul suo sito dell'ambasciata di Washington a Mosca, in cui si avvisa come dopo che «il governo russo ha iniziato a mobilizzare i suoi cittadini nell'esercito a sostegno dell'invasione in Ucraina, la Russia potrebbe rifiutarsi di riconoscere la doppia cittadinanza per Americani, negare loro accesso all'assistenza consolare, impedire loro di lasciare la Russia e arruolare cittadini con doppia cittadinanza». «I voli commerciali a disposizione sono estremamente limitati e spesso non disponibili con ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022) «I cittadininon devono recarsi in, e chi già vi si trova in viaggio o è residente dovrebbe partire immediatamente mentre rimangono disponibili limitate opzioni di voli commerciali». È questo il «security alert» pubblicato ieri sul suo sitodi Washington a, in cui si avvisa come dopo che «il governo russo ha iniziato a mobilizzare i suoi cittadini nell'esercito a sostegno'invasione in Ucraina, lapotrebbe rifiutarsi di riconoscere la doppia cittadinanza per, negare loro accesso all'assistenza consolare, impedire loro di lasciare lae arruolare cittadini con doppia cittadinanza». «I voli commerciali a disposizione sono estremamente limitati e spesso non disponibili con ...

