Ambra Angiolini-Allegri: “Dopo la rottura sono stata un anno in psicoterapia” (VIDEO) (Di giovedì 29 settembre 2022) Ambra Angiolini torna a parlare della fine della storia amorosa con Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus. E lo fa direttamente sul palco di X Factor 2022, nel corso dell’ultima puntata delle ‘Auditions’. Ambra è salita sul palco e, rivolgendosi ad un concorrente, ha detto: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente”. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022)torna a parlare della fine della storia amorosa con Massimiliano, attuale allenatore della Juventus. E lo fa direttamente sul palco di X Factor 2022, nel corso dell’ultima puntata delle ‘Auditions’.è salita sul palco e, rivolgendosi ad un concorrente, ha detto: “Se non avessi fatto dodici mesi divisto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente”. In alto il. SportFace.

