Ambasciata italiana a Mosca: "Valutate se lasciare la Russia" (Di giovedì 29 settembre 2022) «Considerata la più recente evoluzione del contesto internazionale e la crescente difficoltà nei collegamenti aerei e su strada in uscita dalla Russia, si raccomanda ai connazionali presenti in Russia... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 settembre 2022) «Considerata la più recente evoluzione del contesto internazionale e la crescente difficoltà nei collegamenti aerei e su strada in uscita dalla, si raccomanda ai connazionali presenti in...

MediasetTgcom24 : Ambasciata italiana a Mosca: connazionali valutino se lasciare Paese #Russia - repubblica : L'ambasciata italiana a Mosca: 'Se potete lasciate la Russia' - messorina52 : RT @RaiNews: “Considerata l'evoluzione del contesto internazionale e la crescente difficoltà nei collegamenti in uscita dalla #Russia, si r… - duro_lavoro : RT @ultimenotizie: L'ambasciata italiana a Mosca ha invitato tutti i cittadini italiani presenti in #Russia di valutare la possibilità di l… - NazzarenoMi : RT @ultimenotizie: L'ambasciata italiana a Mosca ha invitato tutti i cittadini italiani presenti in #Russia di valutare la possibilità di l… -