Ambasciata a Mosca: "Italiani valutino se lasciare la Russia" (Di giovedì 29 settembre 2022) L'Ambasciata italiana a Mosca ha invitato tutti i cittadini Italiani presenti in Russia "di valutare la possibilità di lasciare il Paese". "Considerata la più recente evoluzione del contesto internazionale... Leggi su today (Di giovedì 29 settembre 2022) L'italiana aha invitato tutti i cittadinipresenti in"di valutare la possibilità diil Paese". "Considerata la più recente evoluzione del contesto internazionale...

GiovaQuez : I cittadini americani sono invitati a 'lasciare la Russia immediatamente'. Lo si legge nel sito dell'ambasciata Usa… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | I cittadini americani sono invitati a 'lasciare la Russia immediatamente' usando 'le limitate opzioni' di… - rtl1025 : ?? I cittadini americani sono invitati a 'lasciare la #Russia immediatamente', usando 'le limitate opzioni' di trasp… - Bolpet : RT @agambella: L'ambasciata italiana a Mosca consiglia ai connazionali che non devono necessariamente restare in Russia, di lasciare il pae… - ninoBertolino : RT @agambella: L'ambasciata italiana a Mosca consiglia ai connazionali che non devono necessariamente restare in Russia, di lasciare il pae… -