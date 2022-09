‘Ama il prossimo tuo come te stesso’, il primo album da solista di Manuel Agnelli (Di giovedì 29 settembre 2022) MILANO – Sarà pubblicato venerdì 30 settembre , annunciato nelle scorse settimane e preceduto dai singoli “Proci”, “Signorina mani avanti”, “Pam Pum Pam” e dal pluripremiato “La profondità degli abissi” (dalla colonna sonora del film ‘Diabolik’, ha vinto un David di Donatello e un Nastro D’Argento, entrambi per la miglior canzone originale). Il disco è uno dei progetti più attesi dell’autunno ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è acquistabile nei formati esclusivi: CD autografato, LP autografato, LP colorato. In contemporanea alla pubblicazione dell’album, sarà disponibile per la rotazione radiofonica “Milano con la peste”, il nuovo singolo estratto dall’album. E’ previsto anche un tour nei club, al via il 3 dicembre da Bari, per supportare la pubblicazione dell’album. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 settembre 2022) MILANO – Sarà pubblicato venerdì 30 settembre , annunciato nelle scorse settimane e preceduto dai singoli “Proci”, “Signorina mani avanti”, “Pam Pum Pam” e dal pluripremiato “La profondità degli abissi” (dalla colonna sonora del film ‘Diabolik’, ha vinto un David di Donatello e un Nastro D’Argento, entrambi per la miglior canzone originale). Il disco è uno dei progetti più attesi dell’autunno ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è acquistabile nei formati esclusivi: CD autografato, LP autografato, LP colorato. In contemporanea alla pubblicazione dell’, sarà disponibile per la rotazione radiofonica “Milano con la peste”, il nuovo singolo estratto dall’. E’ previsto anche un tour nei club, al via il 3 dicembre da Bari, per supportare la pubblicazione dell’. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : 'Ama il prossimo tuo come te stesso', il primo album da solista di Manuel Agnelli - AleKingLanzu : RT @FabioArboit: Domani dalle 14 una puntata speciale di #CapitalRecords su @RadioCapital_fm con @MangiaAgnelli che presenta in due ore il… - FabioArboit : Domani dalle 14 una puntata speciale di #CapitalRecords su @RadioCapital_fm con @MangiaAgnelli che presenta in due… - larenait : Domani, 30 settembre, uscirà il suo primo album da solista: «Ama il prossimo tuo come te stesso» - Van3ss4V : @MLavinia24 @itslilystar sono sempre loro, che si decidessero ?? -