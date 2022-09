Alzata di scudi della sinistra sulla Costituzione: la possono cambiare solo loro (Di giovedì 29 settembre 2022) Era solo questione di giorni. Dal voto ne sono passati appena quattro e il partito dei «difensori della Costituzione più bella del mondo» si è già messo in moto. A fare da innesco è stata l'intervista di Francesco Lollobrigida a La Repubblica, nella quale il meloniano ha provato a ipotizzare quali potrebbero essere gli interventi per adeguare la Carta repubblicana ai tempi attuali. Oltre al presidenzialismo, del quale si è discusso in campagna elettorale, l'esponente di FdI d'Italia ha citato anche la possibilità di inserire nella Costituzione il «sovranismo giuridico», quel principio secondo il quale il diritto comunitario dovrebbe essere subordinato a quello nazionale. Il tema è delicato. Perché è vero che l'Unione europea ha il suo fondamento nel dovere dei Paesi membri di adeguarsi alle leggi comunitarie. Ma nel ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022) Eraquestione di giorni. Dal voto ne sono passati appena quattro e il partito dei «difensoripiù bella del mondo» si è già messo in moto. A fare da innesco è stata l'intervista di Francesco Lollobrigida a La Repubblica, nella quale il meloniano ha provato a ipotizzare quali potrebbero essere gli interventi per adeguare la Carta repubblicana ai tempi attuali. Oltre al presidenzialismo, del quale si è discusso in campagna elettorale, l'esponente di FdI d'Italia ha citato anche la possibilità di inserire nellail «sovranismo giuridico», quel principio secondo il quale il diritto comunitario dovrebbe essere subordinato a quello nazionale. Il tema è delicato. Perché è vero che l'Unione europea ha il suo fondamento nel dovere dei Paesi membri di adeguarsi alle leggi comunitarie. Ma nel ...

