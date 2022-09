Allerta meteo a Napoli, cosa ha deciso il sindaco Manfredi (Di giovedì 29 settembre 2022) Scuole aperte ma parchi cittadini, Castel dell’Ovo e Maschio Angioino chiusi al pubblico. “A causa dell’Allerta meteo, che interesserà il territorio cittadino per le prossime 24 ore a partire dalle 18.00 di oggi, nella giornata di venerdì 30 settembre resteranno chiusi al pubblico tutti i parchi cittadini ed anche Castel dell’Ovo e il Maschio Angioino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Scuole aperte ma parchi cittadini, Castel dell’Ovo e Maschio Angioino chiusi al pubblico. “A causa dell’, che interesserà il territorio cittadino per le prossime 24 ore a partire dalle 18.00 di oggi, nella giornata di venerdì 30 settembre resteranno chiusi al pubblico tutti i parchi cittadini ed anche Castel dell’Ovo e il Maschio Angioino L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

