Ad inizio ottobre conosceremo il nuovo Moto G72

Il prossimo 3 ottobre 2022 sarà presentato il nuovo Moto G72: grazie al leaker Steve Hemmerstoffer (conosciuto anche come 'OnLeaks') sono state riportate anche le principali caratteristiche tecniche ed il design. Della medesima gamma di smartphone del brand statunitense fanno parte anche i recenti Moto G32, Moto G52, Moto G22, Moto G82, Moto G62 e Moto G42, tutti già disponibili all'acquisto anche in Italia. Il colosso Motorola è pronto a lanciare, per il momento in India, un nuovo telefono che si andrà a configurare come un device di fascia media o medio-bassa. Per quanto riguarda l'aspetto estetico, il nuovo Moto G72, imminente al lancio, verrà presentato in ...

