Acerbi, parla l’agente: «Ha superato le difficoltà. Il ghigno con il Milan…» (Di giovedì 29 settembre 2022) Federico Pastorello, agente di Acerbi, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it dove ha parlato del suo assistito SORRISO -«Sono contento che stia facendo bene perché è un ragazzo d’oro, un ragazzo speciale che ha passato nella sua vita grandi difficoltà. Le ha superate perché ha una grande personalità, un grande carattere. Non avevo dubbi sul fatto che venissero superati gli scetticismi su delle cose assurde come quel ghigno dopo il Milan, penso sia diabolico soltanto a pensarlo». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Federico Pastorello, agente di, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it dove hato del suo assistito SORRISO -«Sono contento che stia facendo bene perché è un ragazzo d’oro, un ragazzo speciale che ha passato nella sua vita grandi. Le ha superate perché ha una grande personalità, un grande carattere. Non avevo dubbi sul fatto che venissero superati gli scetticismi su delle cose assurde come queldopo il Milan, penso sia diabolico soltanto a pensarlo». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

