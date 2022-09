Aborto | Gandolfini Family Day | ' sportelli pro vita in Liguria? Scelta coerente con legge 194' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Sono assolutamente d'accordo" con la proposta didi FdI diprogestiti da associazioni di volontariato in ogni struttura ospedaliera inin cui sia praticata l'interruzione di gravidanza. "Del resto non c'è da stupirsene: i primi cinque articoli della194 prevedono la tutela sociale della maternità e nell'articolo 5 in particolare che si rimuovano le cause che promuovono ladi interruzione della gravidanza". Così all'Adnkronos MassimoDay, che aggiunge: "Questipossono aiutare le donne a fare eventualmente unacontraria. E' unacon la194".