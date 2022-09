Abbiamo perso la casa | dramma-Belen | la fuga dall' Argentina

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 settembre 2022) "Da un giorno all'altro perdiamo lasenza poter prendere niente. Chiamavo il vecchio numero, che so ancora a memoria, rispondevano i proprietari e io attaccavo":Rodriguez, intervistata da Teresa Ciabatti per 7, il magazine del Corriere della Sera, parla dei momenti più difficili del suo passato in. Quando era piccola, infatti, la showgirl ha dovuto fare i conti - insieme alla sua famiglia - con una crisi economica che l'ha fatta crescere molto in fretta. Alla Ciabatti,ha raccontato uno dei momenti più bui della sua adolescenza: "Una banda entra in, sono in 8 armati e drogati di colla - si legge nelle anticipazioni dell'intervista, in uscita domani - la prendono per i capelli e le puntano una pistola alla testa, la chiudono in bagno. Alla fine la lasciano ...