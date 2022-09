A riposo contro la Colombia, Lozano preoccupa il Napoli: il motivo (Di giovedì 29 settembre 2022) La sosta per le nazionali è ormai giunta al termine, sabato si scenderà nuovamente in campo e quasi tutti i giocatori sono rientrati in gruppo per preparare al meglio le sfide di campionato. In casa Napoli gli ultimi a tornare sono Kim e Lozano che sono attesi a Castel Volturno tra oggi e domani. In particolare, Lozano ha saltato l’ultimo impegno del suo Messico contro la Colombia. Tutto faceva pensare a del semplice turnover per preservare la propria stella in vista dei Mondiali in Qatar, ma dal Messico giungono importanti novità. Lozano Napoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Lozano in panchina: problema muscolare! I media messicani affermano come la scelta del ct Gerardo Martino si tutt’altro che tecnica e come ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 settembre 2022) La sosta per le nazionali è ormai giunta al termine, sabato si scenderà nuovamente in campo e quasi tutti i giocatori sono rientrati in gruppo per preparare al meglio le sfide di campionato. In casagli ultimi a tornare sono Kim eche sono attesi a Castel Volturno tra oggi e domani. In particolare,ha saltato l’ultimo impegno del suo Messicola. Tutto faceva pensare a del semplice turnover per preservare la propria stella in vista dei Mondiali in Qatar, ma dal Messico giungono importanti novità.(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)in panchina: problema muscolare! I media messicani affermano come la scelta del ct Gerardo Martino si tutt’altro che tecnica e come ...

