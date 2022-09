(Di giovedì 29 settembre 2022)– “Elezioni regionali, DC ha raggiunto un risultato insperato”. Così il commissario cittadino Vaglica ringrazia i 1700 elettorisi che hanno votato laNuova di Totò Cuffaro. A pochi giorni dalla conclusione delle elezioni regionali esprime parole di soddisfazione e fiducia per il futuro, il commissario della DC, Giovan Battista Vaglica. “Vorrei (live.it)

infoitinterno : A Monreale 1.700 voti per la Democrazia Cristiana, bene Zuccaro - infoitinterno : A Monreale 1.700 voti per la Democrazia Cristiana, bene Zuccaro -

MonrealeLive

Elezioni regionali: DC raggiunto un risultato insperato. Così il commissario cittadino Vaglica ringrazia i 1700 elettori monrealesi che hanno votato la Democrazia Cristiana Nuova di Totò Cuffaro....progetto per la realizzazione del centro polisportivo ad Aquino a risarcire il Comune di...ministero dell'Economia e Finanze oltre 10 milioni di euro in due lotto il primi di 5 milioni e... A Monreale 1.700 voti per la Democrazia Cristiana, bene Zuccaro