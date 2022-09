(Di giovedì 29 settembre 2022) Una giornata indimenticabile per oltre 400delle scuole elementari romane: per la prima volta a Piazza del Popolo, si è svolta l'undicesima edizione consecutiva di 'Unper', il ...

La Sicilia

"Il programma - spiega Francesco Cesarino, direttore sanitario della Fondazione Roma Litorale che si occupa di oltre bambini e giovani con disabilità intellettiva e altre fragilità - fa parte di ...Una giornata indimenticabile per oltre delle scuole elementari romane: per la prima volta a Piazza del Popolo, si è svolta l'undicesima edizione consecutiva di 'Un Campione per Amico', il piu' grande appuntamento di educazione ... 400 bambini e 4 grandi delo sport,'Un campione per amico'