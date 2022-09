29 settembre di Lucio Battisti | l’appuntamento al quale non possiamo mai mancare | Memories

(Di giovedì 29 settembre 2022) 29difisso, un po’ come il 5 maggio di Alessandro Manzoni. Quando ricorrono queste date, a seconda delle occasioni, le nostre bocche vanno da sole: “Seduto in quel caffè io non pensavo a te”, oppure: “Ei fu, siccome immobile”. Era il 1966 quando Mogol scrisse il testo. Negli anni ’60 il termine “rivoluzionario” era quasi d’obbligo e lo stesso si poteva dire di 29, il racconto di un adulterio declinato con i termini di una liberazione ma anche della consapevolezza di un amore. Nel testo, infatti, Giulio Rapetti racconta dell’incontro casuale in un bar con una donna in una giornata che termina nell’intimità tra i due amanti. Il giorno dopo il protagonista, al risveglio, riscopre l’amore per la sua compagna e le telefona per dirle: ...

... decretando il primo vero grande successo di Battisti come autore, ma anche il vivace sodalizio con Giulio Rapetti, alias Mogol. Il testo di "29" Seduto in quel caffè io non pensavo a ... «29 Settembre», com'è nata e di cosa parla una delle canzoni simbolo della musica italiana NAPOLI - Giovedì 29 settembre, in occasione della storica data cantata da Mogol e Battisti, la Libreria Iocisto e il Bar Centrale (Piazza Fuga, Napoli) ...